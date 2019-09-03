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13:55, 3 сентября 2019 144
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Путин присвоил почетные звания двум владимирским врачам

Путин присвоил почетные звания двум владимирским врачам

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания двум врачам Владимирской области. Об этом сообщил сайт администрации региона.

Указом от 28 августа 2019 года почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоили заведующей отделением Родильного дома № 2 Владимира Галине Кирилловой и заведующему отделением Меленковской центральной районной больницы Николаю Спиридонову.


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