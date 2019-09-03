Потерявшаяся 20 лет назад рязанка рассказала свою историю

Потерявшаяся 20 лет назад рязанка рассказала РИА Новости свою историю. Юлия Моисеенко родилась в небольшой белорусской деревне. В возрасте четырех лет она поехала с отцом на электричке Минск — Осиповичи и потерялась. Ее нашли на железнодорожной станции в Рязани. Девочка попала в распределительный центр, а оттуда — в приемную семью. Ей дали новую фамилию, а отчество оставили.

Девушка рассказала, что помнила имена родителей, младшего брата и старшую сестру.

«Мои родные родители мне рассказали, что я с папой поехала продавать картошку на электричке на рынок, увязалась с ним, хотя он не хотел брать, — пояснила она. — И там то ли его избили, то ли еще что-то произошло, но когда он очнулся, меня уже рядом не было… Говорят, когда я пропала, поблизости жили цыгане, и в этот же момент они тоже пропали, тоже ушли. Все думают до сих пор, что цыгане меня и украли».

По словам Юлии, белорусская милиция искала ее только на территории республики, в России не было информации о пропавшей девочке.

Девушка уточнила, что не жалеет о случившемся и благодарна своим опекунам и их родным сыновьям, которые стали ей братьями.

Рязанка нашла биологическую семью благодаря возлюбленному. Бизнесмен, активист Илья Крюков обнаружил информацию о пропавшей девочке в интернете и позвонил в белорусскую милицию. Республиканское МВД организовало рязанке встречу с родителями.

«Я, вся в слезах, спрашиваю у мамы: «Мама, как ты отреагируешь на то, что я свяжусь со своими родными родителями, не будешь ли ты переживать, ревновать?» А она отвечает: «Я желаю тебе самого лучшего, если не сделаешь этого, будешь всю жизнь жалеть», — рассказала девушка.

Родители Юлии планируют побывать в Рязани. Девушка переписывается с ними м созванивается.

Рязанка успела освоить специальность товароведа, сейчас учится на фармацевта и хочет работать в этой сфере. У нее есть пятилетняя дочь Кристина от первого брака. Девочка уже общалась с родными дедушкой и бабушкой по видеосвязи.