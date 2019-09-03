Негде хоронить? В Рязани заговорили о строительстве крематория

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Фото: Pixabay.com
В августе в рязанской мэрии прошло совещание, на котором обсуждались перспективы строительства крематория.
И это были не какие-нибудь абстрактные рассуждения. Во встрече участвовали предполагаемый инвестор проекта — вице-президент ассоциации крематориев России Алексей Сулоев, сотрудники администраций города и Рязанского района, представители «Специализированной службы по вопросам похоронного дела «Ритуал».
Выступавшие на совещании признали, что в Рязани не хватает мест для захоронений. Если в городском бюджете не будут предусмотрены средства на покупку земель под кладбища, то через несколько лет усопших просто негде будет хоронить. Строительство крематория (минимальная площадь земли для такого объекта — порядка трех гектаров), по мнению инвесторов, призвано решить эту проблему.
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