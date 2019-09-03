На Куйбышевском шоссе столкнулись в лоб две легковушки. Фото

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В понедельник, 2 сентября, на Куйбышевском шоссе в лоб столкнулись Daewoo и Ford. Фото с места ДТП очевидцы опубликовали «ВКонтакте».
Официальной информации о произошедшем пока нет. Автомобили получили сильные повреждения.
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.