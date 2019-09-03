Артамонов предложил обустроить в Калуге приподнятые пешеходные переходы

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Во вторник, 3 сентября, на координационном заседании калужского правительства губернатор Анатолий Артамнов предложил создать в областном центре приподнятые пешеходные переходы по примеру Обнинска. Об этом сообщил сайт
Глава региона отметил, что проект можно заложить в смету в процессе ремонта.
«Есть надежда, что не сметут с пешеходного перехода человека. Ничего особенного это не стоит. Сейчас идет ремонт дорог, пожалуйста, можно в процессе ремонта заложить в смету, в проект. Полностью ваша муниципальная власть, только ваша прерогатива», — сказал на заседании губернатор.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.