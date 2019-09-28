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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
На границе Рязанской и Тамбовской областей в аварии погибли четыре человека. Одна из машин сгорела, передает
В субботу, 28 сентября, на 350 километре трассы Р-22 «Каспий» столкнулись SsanYong и Geely. Вторая машина загорелась.
Погибли водитель SsanYong и три пассажира из Geely.
На месте работают полицейские. Федеральную трассу не перекрывали.
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