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13:23, 28 сентября 2019 70
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Другой мир. Рязанка посетила Северный Кавказ и поучаствует в написании путеводителя по нему

Другой мир. Рязанка посетила Северный Кавказ и поучаствует в написании путеводителя по нему

В августе несколько рязанцев в составе группы проекта «Маршруты России» отправились в экспедицию по Северному Кавказу. За две недели они объехали шесть республик — Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Ингушетию, Чечню, Дагестан, а также Ставропольский край. Участники экспедиции прошли не только по известным туристическим маршрутам, но и открыли для себя другую сторону Северного Кавказа — с его традициями, обычаями и гостеприимными жителями. Глобальная цель экспедиции — создание фильма и путеводителя, чтобы привлечь туристов на Северный Кавказ.

В проекте поучаствовала рязанский блогер и журналист Ксения Прялухина. После возвращения из путешествия она принялась за написание путеводителя. Ксения встретилась с корреспондентом RZN.info и рассказала, почему стоит посетить Северный Кавказ и к чему готовиться туристу, который впервые отправится в «другой мир». Об этом читайте в нашей публикации.


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