Артемий Лебедев рассказал, как 15 лет назад работал в Рязанской области

Артемий Лебедев в своем блоге в LiveJournal рассказал, как 15 лет назад работал на производстве в Касимове Рязанской области.

Он написал, что год работал в совете директоров шоколадной фабрики «Верность качеству».

«Раз в неделю мы собирались в кабинете владельца, чтобы обсудить показатели, продегустировать новые вкусы, заслушать доклад технологов, „затестить“ выкладку новых упаковок (прямо в кабинете по моей просьбе был установлен стеллаж из супермаркета), попробовать продукцию конкурентов и прочее», — написал Лебедев.

Во время работы ему приходилось ездить на производство в Касимов.

Лебедев отметил, что один из технологических этапов производства шоколада произвел на него неизгладимое впечатление.

«Называется шариковая мельница. В крутящуюся бочку насыпано д… я (много — прим.ред.) металлических шариков. И потом туда наливают теплый шоколад», — написал дизайнер.

Он сравнил шарики с идеальной моделью общества.

«В реальной жизни шарики в мельнице побеждают все неравномерности, поэтому шоколад становится шелковистым, гладким, без комков», — отметил Лебедев.

Он добавил, что сам в этой метафоре ощущает себя «кубиком», а все остальные шарики, которые «не мешают друг другу, они много лет идеально притираются друг к другу».

«А я всем мешаю своими гранями», — написал автор.

Лебедев подчкркнул, что через некоторые время в шариковой мельнице кубик станет шариком, поскольку «противостоять сотням шариков бесполезно, они все равно победят».

«А я пока держусь, хотя давят, с***, со всех сторон», — заключил автор.