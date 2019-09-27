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Фото: Pixabay.com
Тамбовский пенсионер украл с поля 440 килограммов кукурузы. Об этом
Вечером в четверг, 26 сентября, на окраине села Новосельцево участковые задержали местного жителя 1953 года рождения. Похищенную кукурузу он складывал в машину.
Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК («Кража»). Сельчанину грозит штраф до 80 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.
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