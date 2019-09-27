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21:38, 27 сентября 2019 186
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Рязанский пожарный снял новое видео от первого лица. В ролике он упал с крыши

Рязанский пожарный снял новое видео от первого лица. В ролике он упал с крыши

На YouTube-канале «Пожарный RZN» появилось новое видео тушения возгорания в двухэтажном коттедже.

Во время тушения автор видео упал с крыши.

«Было принято решение зайти на крышу через чердак для более эффективного тушения. В ходе работы на кровле я немного провалился, думал, что стою на перегородке, оказалось, что нет. Ну, итог вы видели — приземлился удачно, мягко», — написал пожарный.

Рязанец неоднократно делился роликами, снятыми во время работы.


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