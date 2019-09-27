Полиция провела проверку в рязанской школе, в которой старшеклассница отрезала девочке волосы

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Полицейские провели проверку в одной из рязанских школ, в которой старшеклассница
Известно, что в полицию обратилась мать пострадавшей девочки. Правоохранители побеседовали с учителями, школьницами и их родителями.
По итогам проверки они передали материалы в комиссию по делам несовершеннолетних администрации Рязани, которая может принять соответствующие меры воздействия.
Напомним, ранее в соцсетях сообщили, что в туалете рязанской школы старшеклассница отрезала девочке волосы и сняла это на видео.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьКуда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 28-29 сентября
|
cледующая новость →Липчанин на два года припарковал машину на тротуаре. Его оштрафовали
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.