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16:44, 27 сентября 2019 295
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Полиция провела проверку в рязанской школе, в которой старшеклассница отрезала девочке волосы

Полиция провела проверку в рязанской школе, в которой старшеклассница отрезала девочке волосы

Полицейские провели проверку в одной из рязанских школ, в которой старшеклассница отрезала девочке волосы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Известно, что в полицию обратилась мать пострадавшей девочки. Правоохранители побеседовали с учителями, школьницами и их родителями.

По итогам проверки они передали материалы в комиссию по делам несовершеннолетних администрации Рязани, которая может принять соответствующие меры воздействия.

Напомним, ранее в соцсетях сообщили, что в туалете рязанской школы старшеклассница отрезала девочке волосы и сняла это на видео.


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