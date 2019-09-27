Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:48, 27 сентября 2019 547
 0    0

В туалете рязанской школы старшеклассница отрезала девочке волосы и сняла это на видео — соцсети

В туалете рязанской школы старшеклассница отрезала девочке волосы и сняла это на видео — соцсети

В туалете рязанской школы старшеклассница отрезала девочке волосы и сняла это на видео. Об этом сообщили в соцсети «ВКонтакте».

По словам матери девочки, волосы отрезали без согласия.

«Под предлогом помочь снять видео девочка взяла за руку мою дочь, завела в туалет, поставила телефон на видеосъемку, зашла за спину и, достав ножницы, отрезала большую часть волос. Сразу хочу сказать, что девочка неадекватна. Это уже не первый случай, в школе имеются жалобы на ее поведение, она находится под опекой бабушки», — говорится в посте.

Родственница школьницы уточнила, что она написала заявление в полицию. Однако, по ее словам, разбирательств не проводили, посчитав, что «состава преступления нет». Также женщина рассказала, что обращалась к директору.

«Наши дети продолжают учится с психически больным человеком, мы настаиваем на ее изоляции. Куда еще обращаться? Что дальше делать? Ранее она была на домашнем обучении, но была отправлена на социальную адаптацию в нашу школу. Планирую обращаться в прокуратуру, так как органы ПДН не сделали свою работу, как я считаю», — добавила рязанка.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Три неожиданных планировки квартир, которые уже появились в Рязани

Три неожиданных планировки квартир, которые уже появились в Рязани

Современный покупатель видит в квартире продолжение своей индивидуальности.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:14, 26 сентября 2019 4 148
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 3 862
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
17:33, 22 сентября 2019 1 814
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
15:06, 15 сентября 2019 3 159
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
14:40, 26 сентября 2019 2 537
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 1
Все новости
Голосования

Должен ли губернатор или вице-губернатор ездить с инспекциями по учреждениям?

Окончание опроса: 1.10.2019
Архив голосований
Форум