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В туалете рязанской школы старшеклассница отрезала девочке волосы и сняла это на видео. Об этом сообщили в соцсети «ВКонтакте».
По словам матери девочки, волосы отрезали без согласия.
«Под предлогом помочь снять видео девочка взяла за руку мою дочь, завела в туалет, поставила телефон на видеосъемку, зашла за спину и, достав ножницы, отрезала большую часть волос. Сразу хочу сказать, что девочка неадекватна. Это уже не первый случай, в школе имеются жалобы на ее поведение, она находится под опекой бабушки», — говорится в посте.
Родственница школьницы уточнила, что она написала заявление в полицию. Однако, по ее словам, разбирательств не проводили, посчитав, что «состава преступления нет». Также женщина рассказала, что обращалась к директору.
«Наши дети продолжают учится с психически больным человеком, мы настаиваем на ее изоляции. Куда еще обращаться? Что дальше делать? Ранее она была на домашнем обучении, но была отправлена на социальную адаптацию в нашу школу. Планирую обращаться в прокуратуру, так как органы ПДН не сделали свою работу, как я считаю», — добавила рязанка.
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