Николай Любимов поздравил свою дочь с днем рождения

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Николай Любимов поздравил свою дочь Валерию с днем рождения. Пост он разместил на своей странице «ВКонтакте».
«Моей юной художнице — 13! С днем рождения, родная», — написал губернатор.
Напомним, ранее старшая дочь Николая Любимова
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