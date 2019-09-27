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9:17, 27 сентября 2019 296
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На Московском шоссе в третий раз с начала года прорвало трубу 1

На Московском шоссе в третий раз с начала года прорвало трубу

На Московском шоссе в третий раз с начала года прорвало трубу. Об этом сообщили в социальных сетях.

Причины аварии станут известны позднее.

На месте аварии образовалась серьезная пробка в сторону центра. Затор начинается возле автовокзала и заканчивается после перекрестка с Михайловским шоссе.

Напомним, в последний раз труба на этом месте прорывалась 9 сентября.

В мае в сети стало популярно видео, на котором велосипедист провалился в огромную лужу на Московском шоссе. После этого мужчина самостоятельно выбрался из ямы, которая была наполнена водой.

Фото Александра Мысовских («Аргументы и факты«)


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