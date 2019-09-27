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На Московском шоссе в третий раз с начала года прорвало трубу. Об этом сообщили в социальных сетях.
Причины аварии станут известны позднее.
На месте аварии образовалась серьезная пробка в сторону центра. Затор начинается возле автовокзала и заканчивается после перекрестка с Михайловским шоссе.
Напомним, в последний раз труба на этом месте
В мае в сети стало популярно видео, на котором велосипедист провалился в огромную лужу на Московском шоссе. После этого мужчина самостоятельно
Фото Александра Мысовских («
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