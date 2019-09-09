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Прорыв канализации на Московском шоссе устранят к утру вторника, 10 сентября. Об этом сообщили в горадминистрации.
Там пояснили, что прорыв в трубе произошел не под проезжей частью.
На месте работают сотрудники водоканала, которые продолжат ремонт и ночью. Движение из-за работ затруднено не будет.
Воду в домах в районе прорыва отключать также не будут.
Напомним, из-за прорыва перекресток Московского и Михайловского шоссе
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