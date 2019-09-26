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В страшной аварии на Кубани погиб рязанец. Машины превратились в груду металла, сообщают «
ДТП произошло во вторник, 24 сентября около 18:50 на семнадцатом километре дороги Славянск — на — Кубани — станица Петровская. Hyundai Elantra с рязанскими номерами на большой скорости выехал на «встречку» и врезался в другой Hyundai.
За рулем первой машины был 22-летний молодой человек, второй управляла 27-летняя девушка. Водители погибли.
Пассажиров в автомобилях не было.
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