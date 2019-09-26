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15:35, 26 сентября 2019 119
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В Путятинском районе «Нива» несколько раз проехала по старой собаке — соцсети

В Путятинском районе «Нива» несколько раз проехала по старой собаке — соцсети

В селе Береговое Путятинского района Niva несколько раз проехала по старой собаке. О «вопиющем случае человеческой жестокости» рассказала подписчица группы «Типичное Путятино» Регина Иванкина.

Женщина утверждает, что по старой, глухой и неагрессивной собаке местной многодетной семьи на машине проехал Армен Папазян. Она характеризует его как «местного дебошира, любителя алкогольных напитков и запрещенных веществ, который катается на огромной скорости по деревне и пугает людей»

«Пользуясь непонятным авторитетом своего папы Сурена Папазян и его широким карманом, Армен ни раз нарушал закон, полиция которая приезжает на вызов разводит руками и полностью бездействует! Принять мер к нему не могут, деревенских жителей он держит в страхе и может позволить себе любую вольность! (орфография и пунктуация автора — прим. ред.)» — возмущается Иванкина.

В группе, помимо фотографий собаки, опубликовали короткий ролик, на котором видно номера Niva.

Напомним, в августе житель Сасовского района ударил вилами свою собаку и увез ее умирать. Пес по кличке Мухтар выжил, ему провели несколько операций. Животному нашли новых хозяев.


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