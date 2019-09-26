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В селе Береговое Путятинского района Niva несколько раз проехала по старой собаке. О «вопиющем случае человеческой жестокости» рассказала подписчица группы «
Женщина утверждает, что по старой, глухой и неагрессивной собаке местной многодетной семьи на машине проехал Армен Папазян. Она характеризует его как «местного дебошира, любителя алкогольных напитков и запрещенных веществ, который катается на огромной скорости по деревне и пугает людей»
«Пользуясь непонятным авторитетом своего папы Сурена Папазян и его широким карманом, Армен ни раз нарушал закон, полиция которая приезжает на вызов разводит руками и полностью бездействует! Принять мер к нему не могут, деревенских жителей он держит в страхе и может позволить себе любую вольность! (орфография и пунктуация автора — прим. ред.)» — возмущается Иванкина.
В группе, помимо фотографий собаки, опубликовали короткий ролик, на котором видно номера Niva.
Напомним, в августе житель Сасовского района
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