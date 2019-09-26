Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:39, 26 сентября 2019 464
 0    0

Опубликовано видео с места убийства рязанского бизнесмена

Опубликовано видео с места убийства рязанского бизнесмена

Следователи опубликовали видео с места убийства рязанского бизнесмена Алексея Громова. На кадрах видно расстрелянную машину.

Напомним, тело бизнесмена с огнестрельными ранениями в голову и туловище нашли в машине между Спасск-Рязанским и селом Фатьяновка в четверг, 26 сентября. Следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).

«Проверяются различные версии, в том числе связанные с его коммерческой деятельностью», — отметили в следкоме.

Громов руководил компанией-перевозчиком «Рязаньтрансавто».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Три неожиданных планировки квартир, которые уже появились в Рязани

Три неожиданных планировки квартир, которые уже появились в Рязани

Современный покупатель видит в квартире продолжение своей индивидуальности.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:33, 22 сентября 2019 1 778
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
15:06, 15 сентября 2019 3 097
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 12 372
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
10:14, 26 сентября 2019 3 515
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
10:38, 18 сентября 2019 4 238
Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью 2
Все новости
Голосования

Должен ли губернатор или вице-губернатор ездить с инспекциями по учреждениям?

Окончание опроса: 1.10.2019
Архив голосований
Форум