Опубликовано видео с места убийства рязанского бизнесмена

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Следователи опубликовали видео с места убийства рязанского бизнесмена Алексея Громова. На кадрах видно расстрелянную машину.
Напомним, тело бизнесмена с огнестрельными ранениями в голову и туловище
«Проверяются различные версии, в том числе связанные с его коммерческой деятельностью», — отметили в следкоме.
Громов руководил компанией-перевозчиком «Рязаньтрансавто».
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