Около дома в Песочне обнаружили труп

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Утром в четверг, 26 сентября, в Дашково-Песочне обнаружили труп. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Тело мужчины нашли около дома №24 по улице Новоселов.
О причинах его смерти пока не сообщается.
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