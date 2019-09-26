Следователи организовали проверку после обнаружения трупа в Песочне

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Следователи организовали проверку после того, как утром 26 сентября в Дашково-Песочне обнаружили труп. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Тело 43-летнего мужчины
По предварительной информации, в смерти рязанца нет криминала.
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Лаборатория холдинга разработала и ввела в производство состав теплого асфальтобетона с применением комплексных энергосберегающих добавок.