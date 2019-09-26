Гордума согласовала назначение заместителей главы администрации Рязани

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В четверг, 26 сентября, на заседании гордумы депутаты согласовали назначение заместителей главы администрации.
На должность заместителя по городскому хозяйству согласовали Владимира Бурмистрова, на место заместителя по финансам, экономике и имущественному комплексу — Игоря Тишина. Надежда Штевнина возглавит соцблок.
Сейчас Бурмистров и Тишин выполняют функции и.о. заместителя главы администрации, а Штевнина занимает должность начальника управления по делам. В 2012 году она работала руководителем направления маркетинга в рязанском медуниверситете.
Напомним, кандидатуры предложила мэр Рязани Елена Сорокина. Депутат Дмитрий Володин высказал возражение против назначения предложенных кандидатур, так как среди них нет представителей оппозиционных политических партий.
При этом все кандидаты отрицали свою принадлежность к какой-либо партии.
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