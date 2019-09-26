Администрация Скопина объяснила выбор граффити для жилого дома

В среду, 25 сентября, в Скопине начали создавать граффити, придуманное в рамках проекта «Рисунки Победы». Арт-объект появится на фасаде дома №102 по улице Ленина.

На рисунке изобразят девушку, керамику и здания из центра города. Такой вариант граффити не понравился некоторым скопинцам, они заявили, что им не дали выбора .

Как сообщила RZN.info замглавы местной администрации по соцвопросам Ирина Ланина, рисунок согласовали с жильцами пятиэтажки и управляющей компанией.

«Когда к нам обратились инициаторы проекта „Рисунки победы“ — Рязанский центр патриотического воспитания — они предложили граффити гражданской направленности, выполненное с учетом традиции скопинской керамики», — пояснила Ланина.

По словам чиновницы, изображение одобрили представители горадминистрации и активно поддержали жители дома. При этом восторженных скопинцев не смутило, что картинка для граффити — не эксклюзивный, а всего лишь взятый из интернета рисунок.

При этом представителям Центра патриотического воспитания предложили три дома для выполнения работ, но задние на улице Ленина выбрали за самый привлекательный фасад, на котором нет межблочных швов.

«В соцсетях предлагают изобразить Полетаева или Бирюзова. Но у нас 30 героев, особо отличившихся во времена Великой Отечественной. Выбрать кого-то одного — значит принизить заслуги другого. К тому же все эти славные имена увековечены на аллее, которая находится как раз на улице Ленина», — добавила Ланина.

Нанесение граффити планируют завершить к 30 сентября.