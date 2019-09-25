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15:28, 25 сентября 2019 130
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В Калуге управляющую компанию оштрафовали за подтопленный подвал дома

В Калуге управляющую компанию оштрафовали за подтопленный подвал дома

Фото: Pixabay.com

В Калуге управляющую компанию оштрафовали на 125 тысяч рублей за подтопленный подвал дома. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Подвал многоквартирного дома подтопили канализационные воды. После проверки выяснялось, что управляющая компания нарушила правила оказания услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества дома.

Управляющую компанию оштрафовали по части 2 статьи 14.1.3 КоАП. В адрес ее руководителя внесли представление.


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