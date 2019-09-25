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Фото: Pixabay.com
В Калуге раскрыли два изнасилования пятнадцатилетней давности. Об этом
Эксперты-криминалисты исследовали вещи потерпевших, изъятые сразу после совершенных преступлений, и выявили совпадение биологических следов с генотипом сидящего в колонии насильника. Отмечается, что он отбывает наказание за преступление, совершенное позднее.
32-летний мужчина признал вину.
По версии следствия, в июне 2004 года в ночное время он напал на девушку на улице Генерала Попова, оттащил в котлован строящегося дома, и изнасиловал ее. При этом злоумышленник применял силу и сломал потерпевшей ребро.
В ноябре на улице Ленина калужанин, угрожая другой жертве ножом, затащил ее в кусты и также изнасиловал.
Следователи возобновили уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 131 УК («Изнасилование, в том числе совершенное с угрозой убийством»).
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