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12:58, 25 сентября 2019 344
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Сорокина предложила кандидатуры заместителей мэра

Сорокина предложила кандидатуры заместителей мэра

В среду, 25 сентября, на заседании комитета по этике обсудили кандидатов на должность замглавы администрации.

Мэр Рязани Елена Сорокина предложила на должность заместителя по городскому хозяйству Владимира Бурмистрова, Игоря Тишина на место зама по финансам, экономики и имущественному комплексу, а также Надежду Штевнину, которая возглавит соцблок.

Сейчас Бурмистров и Тишин назначены и.о. заместителя главы администрации, а Штевнина занимает должность начальника управления по делам.

Отметим, что кандидата на должность первого заместителя на комитете не предлагали.

Окончательное решение примут на заседании гордумы.


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