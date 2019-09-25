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16:02, 25 сентября 2019 602
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Нейросеть нашла двойников рязанских политиков среди знаменитостей

Нейросеть нашла двойников рязанских политиков среди знаменитостей

Программа Gradient, набирающая популярность в соцсетях, нашла двойников рязанских политиков среди знаменитостей. Нейросеть проанализировала черты лица пользователя и с помощью базы подобрала известных людей.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов превратился в 33-го президента США Гарри Трумэна, его супруга Оксана — в Мэрилин Монро.

Председатель гордумы Юлия Рокотянская стала актрисой Джессикой Честейн, а мэр Елена Сорокина — канадской артисткой Элисон Пилл.

Нейросеть увидела в председателе облдумы Аркадия Фомина черты британского актера Лиама Нисона.

Вице-губернатор Игорь Греков превратился в короля Франции Людовика XIV, первый зампред Анна Рослякова — в Дженнифер Лоуренс.

Бывший и.о. мэра Сергей Карабасов благодаря нейросети стал вторым президентом США Джоном Адамсом.


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