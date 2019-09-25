Нейросеть нашла двойников рязанских политиков среди знаменитостей

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Программа Gradient, набирающая популярность в соцсетях, нашла двойников рязанских политиков среди знаменитостей. Нейросеть проанализировала черты лица пользователя и с помощью базы подобрала известных людей.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов превратился в 33-го президента США Гарри Трумэна, его супруга Оксана — в Мэрилин Монро.
Председатель гордумы Юлия Рокотянская стала актрисой Джессикой Честейн, а мэр Елена Сорокина — канадской артисткой Элисон Пилл.
Нейросеть увидела в председателе облдумы Аркадия Фомина черты британского актера Лиама Нисона.
Вице-губернатор Игорь Греков превратился в короля Франции Людовика XIV, первый зампред Анна Рослякова — в Дженнифер Лоуренс.
Бывший и.о. мэра Сергей Карабасов благодаря нейросети стал вторым президентом США Джоном Адамсом.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПохитителя картины Куинджи приговорили к трем годам тюрьмы
|
cледующая новость →Во Владимирской области мать и бабушка избивали детей
Лаборатория холдинга разработала и ввела в производство состав теплого асфальтобетона с применением комплексных энергосберегающих добавок.