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Ходить в туалет с телефоном опасно для здоровья, считают врачи. О проведенном исследовании рассказали авторы онлайн-проекта «
Британские врачи предупреждают, что отправляясь в туалет со смартфоном, люди проводят там значительно больше времени.
Такая привычка может привести к развитию болезней прямой кишки, в первую очередь — к геморрою.
Это происходит из-за того, что на вены возле органов, принимающих участие в опорожнении кишечника, оказывается давление, и это может спровоцировать их отеки.
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