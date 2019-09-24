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17:55, 24 сентября 2019 89
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Зампред регионального правительства впервые выступит публично перед рязанцами

Зампред регионального правительства впервые выступит публично перед рязанцами

Рязанские чиновники начнут публично отчитываться перед жителями города. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на своей странице «ВКонтакте».

Первым на вопросы ответит зампред правительства Дмитрий Филиппов. К нему присоединятся руководители профильного блока — министр сельского хозяйства и продовольствия Борис Шемякин, министр природопользования Сергей Абрамов, начальник главного управления ветеринарии Людмила Гаврикова и начальник главного управления гостехнадзора Игорь Кривозубов.

Встреча пройдет в четверг, 26 сентября в 16:00 в «Точке кипения» (Каширина, 1-а). Прийти может любой желающий. Вопросы можно задать в группе «ВКонтакте» «Рязанская область».

Напомним, делать публичные отчеты чиновников предложил глава региона. Эту идею рязанцы поддержали, проголосовав на его личной странице.


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