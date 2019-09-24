Зампред регионального правительства впервые выступит публично перед рязанцами

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Рязанские чиновники начнут публично отчитываться перед жителями города. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на своей
Первым на вопросы ответит зампред правительства Дмитрий Филиппов. К нему присоединятся руководители профильного блока — министр сельского хозяйства и продовольствия Борис Шемякин, министр природопользования Сергей Абрамов, начальник главного управления ветеринарии Людмила Гаврикова и начальник главного управления гостехнадзора Игорь Кривозубов.
Встреча пройдет в четверг, 26 сентября в 16:00 в «Точке кипения» (Каширина, 1-а). Прийти может любой желающий. Вопросы можно задать в группе «ВКонтакте» «
Напомним, делать публичные отчеты чиновников
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.