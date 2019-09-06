Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:21, 6 сентября 2019 463
 0    0

Любимов запустил опрос о необходимости публичных отчетов чиновников

Любимов запустил опрос о необходимости публичных отчетов чиновников

После встречи с директорами рязанских школ Николай Любимов на своей странице «Вконтакте» запустил опрос о необходимости публичных отчетов чиновников.

«Сегодня еще раз убедился, что реальное, живое общение всегда важнее и полезнее. Друзья, я постоянно читаю ваши комментарии и понимаю всю необходимость открытого диалога с властью», — говорится в сообщении.

Глава региона предложил сделать подобные встречи регулярными, а региональным зампредам и профильным министрам отчитываться перед людьми в режиме диалога.

Губернатор попросил рязанцев голосовать в опросе и делиться мнением в комментариях.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Все новости
Новости
Архив
5 часов назад
Рояль, зеркала и люстры. Фоторепортаж из реконструируемого Дворца торжеств в Рязани

Рояль, зеркала и люстры. Фоторепортаж из реконструируемого Дворца торжеств в Рязани

Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 24 августа 2019 21 833
Вице-мэра Тамбова насмерть сбили в Скопине
9:44, 24 августа 2019 17 988
В полиции рассказали подробности гибели вице-мэра Тамбова в Рязанской области 1
17:09, 3 сентября 2019 16 496
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
19:16, 2 сентября 2019 15 815
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами 10
14:54, 25 августа 2019 15 221
На трассе под Рязанью произошла массовая авария с погибшими
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум