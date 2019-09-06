Любимов запустил опрос о необходимости публичных отчетов чиновников

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После встречи с директорами рязанских
«Сегодня еще раз убедился, что реальное, живое общение всегда важнее и полезнее. Друзья, я постоянно читаю ваши комментарии и понимаю всю необходимость открытого диалога с властью», — говорится в сообщении.
Глава региона предложил сделать подобные встречи регулярными, а региональным зампредам и профильным министрам отчитываться перед людьми в режиме диалога.
Губернатор попросил рязанцев голосовать в
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