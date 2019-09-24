В Рязани наградили 50 активных школьников

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Во вторник, 24 сентября, в Рязани зампред правительства региона Роман Петряев наградил школьников знаком активиста.
Медали получили 50 учеников из школ со всей области.
«Самые активные школьники сегодня получат знак отличия. Вы присоединитесь к первой сотне ребятам, кому присвоены эти знаки. Уверен, вы их заслужили своей активной гражданской позицией, участием в общественной жизни школы, молодежных проектах региона. Ваш позитивный настрой, желание сделать лучше мир вокруг себя, заслуживает уважения и поддержки», — отметил Петряев.
Напомним, знак «
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