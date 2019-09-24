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В Липецке временно сократят трамвайный маршрут №1. Об этом сообщил интернет-портал «
Рейсы продолжат выполняться только до остановки «улица Чехова». Изменения начнут с 25 сентября с 10:00 и до окончания работ по замене стрелочных переводов.
Во время ремонта организуют перевозку пассажиров автобусом на данном участке по схеме «площадь Клименкова — улица Краснозаводская — улица Ленинградская — улица Ильича — улица Третье сентября — улица Воронежская — остановочный пункт «ДП6». По тем же остановкам автобус пройдет и в обратном направлении.
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