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Вечером во вторник, 24 сентября, в Касимовском районе произошло серьезное ДТП. Фото опубликовали в
«ДТП на окружной дороге, перекресток на Кауровку», — говорится в посте.
По словам очевидцев, на месте аварии работает скорая помощь.
Официальной информации о произошедшем пока нет.
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.