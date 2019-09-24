В аварии с «пятнадцатой» и «Тойотой» в Касимовском районе пострадали шесть человек

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ДТП приозошло вечером во вторник, 24 сентября, на 202-м километре трассы Ряжск-Касимов. Там столкнулись ВАЗ 2115 и Toyota Land Cruiser.
В результате произошедшего пострадали пассажиры «пятнадцатой». Четверо из них, в том числе трое детей в возрасте трех, девяти и 15-ти лет, доставлены в медицинское учреждение.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.
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