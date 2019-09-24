«Тропу Паустовского» в Солотче включат в маршрут «Новогодней столицы 2020»

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Фото: Администрация Рязани
Во вторник, 24 сентября, в офисе «Новогодняя столица 2020» обсудили вопросы подготовки загородного кластера Рязани к зимним новогодним мероприятиям, в частности, развитие проекта «Тропа Паустовского». Об этом сообщил
В рамках проекта разработали несколько маршрутов различной сложности и протяженности.
Также на встрече обсудили перспективы развития экологического туризма в регионе.
Напомним, летом в в Солотче
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.