Строительство торговых павильонов рядом с бывшим рынком в Канищеве обсудили на слушаниях

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Во вторник, 24 сентября, на публичных слушаниях обсудили строительство торговых павильонов рядом с бывшим рынком в Канищеве. На них зарегистрировались пять человек.
Владелец участка площадью 5 327 квадратных метров рядом с улицей Интернациональной Игорь Балабанов планирует установить киоски и временные павильоны розничной торговли. Территория находится в общественно-жилой зоне, где такие объекты разрешены условно.
По словам представителя заявителя Станислава Елина, после закрытия рынка в конце 2018 года владелец участка организовал там временные павильоны и лотки для бывших работников рынка. По его словам, Балабанов планирует сделать нынешнюю торговлю официальной, благоустроить территорию, на зеленой зоне оборудовать парковочные места.
На слушания рязанцы принесли письменное обращение с 12 подписями. Зарегистрировавшиеся участники, среди которых были бывшие работники рынка, выступили за перевод зон.
Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».
Напомним, в начале года в Канищеве
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