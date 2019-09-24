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20:19, 24 сентября 2019 192
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Строительство торговых павильонов рядом с бывшим рынком в Канищеве обсудили на слушаниях

Строительство торговых павильонов рядом с бывшим рынком в Канищеве обсудили на слушаниях

Во вторник, 24 сентября, на публичных слушаниях обсудили строительство торговых павильонов рядом с бывшим рынком в Канищеве. На них зарегистрировались пять человек.

Владелец участка площадью 5 327 квадратных метров рядом с улицей Интернациональной Игорь Балабанов планирует установить киоски и временные павильоны розничной торговли. Территория находится в общественно-жилой зоне, где такие объекты разрешены условно.

По словам представителя заявителя Станислава Елина, после закрытия рынка в конце 2018 года владелец участка организовал там временные павильоны и лотки для бывших работников рынка. По его словам, Балабанов планирует сделать нынешнюю торговлю официальной, благоустроить территорию, на зеленой зоне оборудовать парковочные места.

На слушания рязанцы принесли письменное обращение с 12 подписями. Зарегистрировавшиеся участники, среди которых были бывшие работники рынка, выступили за перевод зон.

Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».

Напомним, в начале года в Канищеве закрылся рынок. На его месте возведут высотку. Отметим, что застройщик получил разрешение на строительство через суд.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

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