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14:05, 24 сентября 2019 275
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Рязанскую гордуму покинет один из депутатов

Рязанскую гордуму покинет один из депутатов

Рязанскую гордуму покинет Дмитрий Фомин. Об этом RZN.info сообщил собственный источник во вторник, 24 сентября.

Вопрос о сложении полномочий Фоминым обсудят предположительно на комитете гордумы 25 сентября. При этом на сайте администрации Касимовского района Дмитрий Фомин уже числится заместителем главы администрации по капитальному строительству и ЖКХ.

Дмитрий Фомин является депутатом по избирательному округу №14 и входит в состав комитетов гордумы по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры и градостроительной деятельности и землепользованию.


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