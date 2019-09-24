Рязанскую гордуму покинет один из депутатов

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Рязанскую гордуму покинет Дмитрий Фомин. Об этом RZN.info сообщил собственный источник во вторник, 24 сентября.
Вопрос о сложении полномочий Фоминым обсудят предположительно на комитете гордумы 25 сентября. При этом на сайте администрации Касимовского района Дмитрий Фомин уже числится заместителем главы администрации по капитальному строительству и ЖКХ.
Дмитрий Фомин является депутатом по избирательному округу №14 и входит в состав комитетов гордумы по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры и градостроительной деятельности и землепользованию.
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.