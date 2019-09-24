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10:17, 24 сентября 2019 268
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Полицейские нашли рязанцев, проехавших по Почтовой на машинах

Полицейские нашли рязанцев, проехавших по Почтовой на машинах

Полицейские установили личности рязанцев, которые проехали по улице Почтовой на машинах без номеров. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Видео, снятое одним из пассажиров, опубликовали в сети вечером в понедельник, 23 сентября. На кадрах видно, что два автомобиля двигаются по главной пешеходной улице города.

К нарушителям намерены применить административное наказание по части 2 статьи 12.15 КоАП, которая предусматривает крупный штраф.


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