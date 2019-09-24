Полицейские нашли рязанцев, проехавших по Почтовой на машинах

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Полицейские установили личности рязанцев, которые проехали по улице Почтовой на машинах без номеров. Об этом сообщила
К нарушителям намерены применить административное наказание по части 2 статьи 12.15 КоАП, которая предусматривает крупный штраф.
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