По Почтовой проехали автомобили. Видео

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Вечером в понедельник, 23 сентября, по улице Почтовой проехали автомобили без номеров. Видео, которое снимал один из пассажиров, опубликовали в Instagram.
На записи видно, что машины повернули с Мюнстерской и проехали по главной пешеходной улице города до памятника Ленину.
Автор видео отметил, что на них «все смотрят».
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