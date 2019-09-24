Не дали выбора. Скопинцев возмутило решение администрации о граффити на жилом доме

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Скопинцев возмутило решение местной администрации о размещении граффити на фасаде жилого дома. По словам горожан, им не дали выбора.
Тематический арт-объект, изображающий девушку, керамику и здание в центре Скопина,
«Не очень понимаем, как данное изображение соотносится с тематикой патриотизма и Победы, поэтому Скопинское историческое общество имени Добролюбовых предлагает свой вариант — изобразить на фасаде „чешского“ дома портрет Героя Советского Союза, Национального Героя Италии Федора Полетаева», — написали в
Вариант вынесли на
Напомним, в Сасове также появится граффити к 75-летию Великой Победы. Там местным жителям предложили
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