Бродячие собаки повредили машину кемеровчанина

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Бродячие собаки повредили оторвали номер и повредили машину кемеровчанина. Владелец автомобиля оценил ущерб в 70 тысяч рублей, сообщает
По словам жителя Кемерова, в ночь на 20 сентября он вышел на улицу после того, как сработала сигнализация.
«Вышел, подумал ДТП. Позвонил 112 — приехал наряд ДПС. Вместе с ними установили, что виноваты собаки», — рассказал он.
Кемеровчанин написал заявление в полицию.
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