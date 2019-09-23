В Калуге бизнесмен проиграл деньги компании на ставках

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В Калуге 26-летний бизнесмен проиграл деньги компании на ставках. Об этом сообщили «
По версии следствия, фигурант имел доступ к сейфу, в котором хранилась выручка организации. Взяв деньги, он проиграл их в интернете.
По данным пресс-службы УМВД, сумма ущерба составила более 480 тысяч рублей.
Молодой человек сознался в содеянном и пообещал вернуть деньги.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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