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Рязанская область оказалась в конце рейтинга по темпам роста зарплат. Исследование провело РИА
Из 85 регионов России, Рязанская область заняла 70 место. За первое полугодие 2019 года средняя зарплата выросла на 5,2% и составила 28 698 рублей.
Первое место заняла Костромская область. Там зарплаты выросли на 14,7%. Последнее — Ямало-Ненецкий автономный округ (2,3%).
Средняя зарплата по России, согласно рейтингу, составила 40 203 рубля.
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