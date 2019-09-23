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9:40, 23 сентября 2019 256
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Прокуратура оспорила действующее в михайловской школе правило «звонок для учителя» 1

Прокуратура оспорила действующее в михайловской школе правило «звонок для учителя»

Прокуратура оспорила правило «звонок — сигнал для учителя», которое официально установлено в Чапаевской школе Михайловского района. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Согласно правилу, школьники могут покинуть класс только после того, как учитель объявит об окончании занятия. Однако в соответствии с СанПиН, продолжительность урока не должна превышать 45 минут, а в первом классе с сентября по декабрь 35 минут, с января по май 40 минут.

«Таким образом, правило нарушает право школьников на отдых во время перемены, в связи с тем, что продолжительность урока может быть увеличена по инициативе учителя», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что правило нарушает право учащихся на свободный труд.

Кроме того, в школьных правилах закреплены обязанности учеников по уборке классов и столовой, не предусмотренные образовательной программой, что нарушает законодательство.

Прокурорский протест находится в стадии рассмотрения.


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