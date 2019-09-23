Прокуратура оспорила действующее в михайловской школе правило «звонок для учителя»

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Прокуратура оспорила правило «звонок — сигнал для учителя», которое официально установлено в Чапаевской школе Михайловского района. Об этом сообщил
Согласно правилу, школьники могут покинуть класс только после того, как учитель объявит об окончании занятия. Однако в соответствии с СанПиН, продолжительность урока не должна превышать 45 минут, а в первом классе с сентября по декабрь 35 минут, с января по май 40 минут.
«Таким образом, правило нарушает право школьников на отдых во время перемены, в связи с тем, что продолжительность урока может быть увеличена по инициативе учителя», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что правило нарушает право учащихся на свободный труд.
Кроме того, в школьных правилах закреплены обязанности учеников по уборке классов и столовой, не предусмотренные образовательной программой, что нарушает законодательство.
Прокурорский протест находится в стадии рассмотрения.
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Возбужденное уголовное дело по статье 205 часть 1 (покушение на терроризм) засекречено до сих пор.