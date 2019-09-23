При поддержке РНПК волонтеры Турлатовской школы посетили Окский заповедник

Рязанская нефтеперерабатывающая компания", дочернее общество НК «Роснефть», организовала поездку волонтеров Турлатовской школы в Окский заповедник. Ученики помогли в уборке территории заповедника, а также узнали последние новости из жизни краснокнижных видов животных и птиц.

Многие из школьников впервые посетили особо охраняемую природную территорию России. Специально для них сотрудники показали фильм о цели создания заповедника, его задачах и планах, провели экскурсию по музею, где хранятся уникальные виды растений и животных. Волонтеров обеспечили перчатками и мешками для сбора мусора.

«Впечатления у нас самые приятные, — рассказал учитель истории и обществознания Турлатовской СОШ Сергей Костюшин. — Во время таких поездок наши дети не только отдыхают, но, что самое главное, получают знания и занимаются общественно полезным делом».

Кроме того, сотрудники провели для учеников экскурсии в питомник чистокровных кавказско-беловежских зубров и редких видов журавлей.

«Я первый раз приехала в заповедник, — поделилась пятиклассница Виолетта Святец. — И подумать не могла, что здесь настолько красиво. Скажу обязательно родителям, что нужно всем вместе приехать сюда еще раз».

РНПК сотрудничает с Окским заповедником с 1999 года в рамках реализации социальной и благотворительной программы. При поддержке завода провели ремонт музея заповедника и визит-центра, профинансировали издание сборников научных трудов сотрудников, обновили транспортный парк, приобрели беспилотные летательные аппараты, позволяющие проводить охрану заповедника и мониторинг животных.

РНПК активно ведет экопросветительскую работу для школьников. С 2011 года предприятие сотрудничает с детским экологическим клубом «Хозяин Мещеры». За это время провели много мероприятий по экологическому воспитанию школьников и сохранению памяти знаменитых земляков.

В текущем году при поддержке АО «РНПК» школьники посетили Российский музей леса в Москве, где познакомились с историей лесопользования, растениями и животными лесных местообитаний, современными лесами и лесным хозяйством России. Приняли участие в научно-практической конференции «Мой исследовательский проект».

В апреле провели лесовосстановительные работы в Рыбновском районе, где высадили более 3,5 тысяч саженцев ели. Также совершил поездку к реке Проня, где провели изучение местной флоры и фауны. Свои наблюдения школьники направили специалистам кафедры биологии и географии РГУ имени Есенина.