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17:28, 23 сентября 2019 104

При поддержке РНПК волонтеры Турлатовской школы посетили Окский заповедник

При поддержке РНПК волонтеры Турлатовской школы посетили Окский заповедник

Рязанская нефтеперерабатывающая компания", дочернее общество НК «Роснефть», организовала поездку волонтеров Турлатовской школы в Окский заповедник. Ученики помогли в уборке территории заповедника, а также узнали последние новости из жизни краснокнижных видов животных и птиц.

Многие из школьников впервые посетили особо охраняемую природную территорию России. Специально для них сотрудники показали фильм о цели создания заповедника, его задачах и планах, провели экскурсию по музею, где хранятся уникальные виды растений и животных. Волонтеров обеспечили перчатками и мешками для сбора мусора.

«Впечатления у нас самые приятные, — рассказал учитель истории и обществознания Турлатовской СОШ Сергей Костюшин. — Во время таких поездок наши дети не только отдыхают, но, что самое главное, получают знания и занимаются общественно полезным делом».

Кроме того, сотрудники провели для учеников экскурсии в питомник чистокровных кавказско-беловежских зубров и редких видов журавлей.

«Я первый раз приехала в заповедник, — поделилась пятиклассница Виолетта Святец. — И подумать не могла, что здесь настолько красиво. Скажу обязательно родителям, что нужно всем вместе приехать сюда еще раз».

РНПК сотрудничает с Окским заповедником с 1999 года в рамках реализации социальной и благотворительной программы. При поддержке завода провели ремонт музея заповедника и визит-центра, профинансировали издание сборников научных трудов сотрудников, обновили транспортный парк, приобрели беспилотные летательные аппараты, позволяющие проводить охрану заповедника и мониторинг животных.

РНПК активно ведет экопросветительскую работу для школьников. С 2011 года предприятие сотрудничает с детским экологическим клубом «Хозяин Мещеры». За это время провели много мероприятий по экологическому воспитанию школьников и сохранению памяти знаменитых земляков.

В текущем году при поддержке АО «РНПК» школьники посетили Российский музей леса в Москве, где познакомились с историей лесопользования, растениями и животными лесных местообитаний, современными лесами и лесным хозяйством России. Приняли участие в научно-практической конференции «Мой исследовательский проект».

В апреле провели лесовосстановительные работы в Рыбновском районе, где высадили более 3,5 тысяч саженцев ели. Также совершил поездку к реке Проня, где провели изучение местной флоры и фауны. Свои наблюдения школьники направили специалистам кафедры биологии и географии РГУ имени Есенина.


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