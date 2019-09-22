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В субботу, 21 сентября, мэр Рязани Елена Сорокина проверила благоустройство парка Гагарина. Об этом сообщил
В этом году в парке реконструируют дорожно-тропиночную сеть, устанавливают освещение и малые архитектурные формы.
«Вы должны провести все работы в соответствии с установленными сроками», — обратилась к представителю подрядчика Елена Сорокина.
Она поручила управлению благоустройства держать ситуацию на контроле.
Напомним, сроки благоустройства парка
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