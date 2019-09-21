Энергетики готовы к ухудшению погодных условий в Рязанской области

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Энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» готовы к ухудшению погодных условий. Об этом представитель компаний рассказал журналисту RZN.info.
В настоящий момент обе компании готовы к ликвидации последствий возможных технологических нарушений. В случае необходимости в филиалах компаний оперативно введут режим повышенной готовности.
«Бригады филиалов „Россети Центр“ и „Россети Центр и Приволжье“ готовы в случае необходимости оперативно выдвинуться для проведения аварийно-восстановительных работ. В общей сложности к ликвидации технологических нарушений во всех филиалах энергокомпаний могут быть привлечены 2 906 бригад в составе 6 818 человек, 3 500 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций», — написал представитель компаний.
Контакт-центры компаний отрабатывают заявки, связанные с вопросами электроснабжения, в круглосуточном режиме по номеру: 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный).
Напомним, ранее ГУ МЧС
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