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16:22, 21 сентября 2019 251
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В Рязанской области ожидаются дожди с мокрым снегом и сильный ветер — МЧС

В Рязанской области ожидаются дожди с мокрым снегом и сильный ветер — МЧС

В субботу, 22 сентября, в Рязанской области ожидаются дожди с мокрым снегом и сильный ветер. Соответствующее метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС.

Такая погода может установиться из-за перемещения активного скандинавского циклона.

«Ожидаются осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом, усиление ветра ночью порывами от 12 до 17 метров в секунду, утром и днем порывами от 15 до 20 метров в секунду, местами до 24 метров в секунду», — написали в министерстве.


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