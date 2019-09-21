RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В субботу, 22 сентября, в Рязанской области ожидаются дожди с мокрым снегом и сильный ветер. Соответствующее метеопредупреждение опубликовал
Такая погода может установиться из-за перемещения активного скандинавского циклона.
«Ожидаются осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом, усиление ветра ночью порывами от 12 до 17 метров в секунду, утром и днем порывами от 15 до 20 метров в секунду, местами до 24 метров в секунду», — написали в министерстве.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьОколо 15 тысяч рязанцев пробежали «Кросс нации»
|
cледующая новость →Причиной эвакуации ТЦ «Атрон-Сити» стал ложный вызов — очевидцы
Как движется график курса валют под воздействием внутренних и внешних факторов?