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19:02, 21 сентября 2019 257
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Ночью в Рязанской области похолодает до -2 градусов. Прогноз погоды

Ночью в Рязанской области похолодает до -2 градусов. Прогноз погоды

В ночь с 21 на 22 сентября в Рязанской области похолодает до -2 градусов. Подробный прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В воскресенье в области ожидается облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью юго-западный, от шести до одиннадцати метров в секунду, днем северо-западный, от восьми до тринадцати метров в секунду с порывами до 24 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью от 0 до +5 градусов, местами до -2 градусов, на поверхности почвы до -3 градусов, днем от +5 до +10 градусов.

Напомним, ранее ГУ МЧС выпустил метеопредупреждение. В регионе ожидается дождь с мокрым снегом и усиление ветра.


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