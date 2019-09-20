Утром в Захаровском районе произошло смертельное ДТП

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Фото: УМВД по Рязанской области
Утром в пятницу, 20 сентября, в Захаровском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила
По предварительной информации, примерно в 7:00 молодой человек на Chevrolet врезался в «Ниву». После удара иномарка вылетела в кювет и перевернулась.
В результате аварии пассажир «Нивы» погиб на месте, оба водителя получили травмы различной степени тяжести.
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