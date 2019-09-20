Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:51, 20 сентября 2019 278
 0    0

Новая БСМП в Рязани примет первых пациентов в 2020 году

Новая БСМП в Рязани примет первых пациентов в 2020 году

В пятницу, 20 сентября, губернатор Николай Любимов осмотрел строительство новой БСМП, пишут «Рязанские ведомости».

Глава региона отметил высокое качество строительных работ, которые уже завершены, и масштабность проекта в целом.

По словам главврача Сергея Тарасенко, в больнице будут оказывать как неотложную, так и плановую помощь по всем основным медицинским профилям.

«Здесь будет урология, гинекология, сосудистая хирургия, нейтротравматология, нейрохирургия, гастроэнтерология, хирургическое и травматологическое отделения, современная клинико-диагностическая лаборатория, где будут проводиться в том числе и генетические исследования. Будет эндоскопия с аппаратурой, которой раньше в регионе не было. Для работы на нем пока еще в городе нет специалистов. В приемном покое будет вестись разделение потоков больных в зависимости от необходимости назначения того или иного лечения. Именно такими должны быть все больницы», — отметил Тарасенко.

На строительство БСМП ушло почти 4,5 миллиарда рублей, из них 850 миллионов выделили из бюджета региона, остальные деньги — федеральные. Комплекс зданий на террритории бывшего трамвайного депо на улице Гоголя начали возводить в конце 2016 года.

В больнице будут 16 операционных и 14 лифтов со звуковым оповещением. Палаты рассчитаны на одного, двух или четырех пациентов.

В июле в больницу начали поставлять оборудование.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Московские врачи принимают пациентов в Рязани

Московские врачи принимают пациентов в Рязани

Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:06, 15 сентября 2019 2 739
В Рязани эвакуировали торговый центр «Круиз»
22:13, 14 сентября 2019 10 902
Рязанка прошла отбор шоу «Танцы» на ТНТ. Видео 4
10:38, 18 сентября 2019 3 008
Появилось видео с места гибели рабочего на рекламном щите под Рязанью 1
14:37, 17 сентября 2019 1 865
Дима Билан приехал тушить торфяники в Рязанскую область. Видео
10:28, 18 сентября 2019 2 988
Рязанские следователи проведут проверку после гибели рабочего на рекламном щите
Все новости
Голосования

Как можно спасти рязанский институт культуры от закрытия?

Окончание опроса: 23.09.2019
Архив голосований
Форум