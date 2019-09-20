Новая БСМП в Рязани примет первых пациентов в 2020 году

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В пятницу, 20 сентября, губернатор Николай Любимов осмотрел строительство новой БСМП, пишут «
Глава региона отметил высокое качество строительных работ, которые уже завершены, и масштабность проекта в целом.
По словам главврача Сергея Тарасенко, в больнице будут оказывать как неотложную, так и плановую помощь по всем основным медицинским профилям.
«Здесь будет урология, гинекология, сосудистая хирургия, нейтротравматология, нейрохирургия, гастроэнтерология, хирургическое и травматологическое отделения, современная клинико-диагностическая лаборатория, где будут проводиться в том числе и генетические исследования. Будет эндоскопия с аппаратурой, которой раньше в регионе не было. Для работы на нем пока еще в городе нет специалистов. В приемном покое будет вестись разделение потоков больных в зависимости от необходимости назначения того или иного лечения. Именно такими должны быть все больницы», — отметил Тарасенко.
На строительство БСМП ушло почти 4,5 миллиарда рублей, из них 850 миллионов выделили из бюджета региона, остальные деньги — федеральные. Комплекс зданий на террритории бывшего трамвайного депо на улице Гоголя
В больнице будут 16 операционных и 14 лифтов со звуковым оповещением. Палаты рассчитаны на одного, двух или четырех пациентов.
В июле в больницу
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Недавно «СМ-Клиника» запустила новый проект под названием «Московский врач», в рамках которого ведущие врачи холдинга будут регулярно приезжать в Рязань для консультации пациентов.